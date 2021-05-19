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وفاة الفنان تشارلز جرودن بعد صراع مع السرطان

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
منار داود
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توفي الممثل الأمريكي تشارلز جرودن بعد صراع مع مرض سرطان نخاع العظام، عن عمر يناهز 86 عاما.

شارك تشارلز جرودن في العديد من الأعمال السنيمائية المميزة ومنها ،Heaven Can Wait Run و The Heartbreak Kid وMidnight Run

ولد جرودن في بيتسبرج يوم 12 أبريل 1935، ودرس لفترة قصيرة في جامعة ميامي بعد المدرسة الثانوية لكنه سرعان ما غادر الجامعة ليشبع هوايته التمثيل، ودرس في النهاية في HB Studio في مدينة نيويورك .

وشارك لأول مرة في فيلم والت ديزني 20,000 Leagues Under the Sea عام 1954، وفاز بجائزة إيمي الوحيدة في مسيرته عام 1977 لكونه جزءًا من فريق كتابة The Paul Simon Special مع لورن مايكلز وتشيفي تشيس وليلي توملين.

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