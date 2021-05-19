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الكشف عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة كومان في برشلونة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة الهولندي رونالد كومان في برشلونة.

وأفادت العديد من التقارير الإسبانية أن كومان سيغادر الفريق الكتالوني ، عقب الخروج رسمياً من المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، معجب بإداء الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، ويريد التعاقد معه لقيادة برشلونة في الموسم المقبل.

وأشارت إلى سهولة الصفقة في حالة إذا فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بنهاية الموسم الحالي.

ويحتاج ليفربول، الفوز في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، لحسم تأهله إلى دوري الأبطال.

جدير بالذكر أن اسم كلوب، لم يتداول خلال الأيام الماضية لخلافة كومان، فيما تدور الترشيحات حول تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، نجم البرسا السابق.

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