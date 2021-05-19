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مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1192 قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.


 حيث تم ضبط 2٫5 طن"لحوم وكبده مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط 1٫5 طن أسماك مملحة "سردين" يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظة القاهرة.



وأثمرت الجهود عن ضبط 4٫1 طن سكر تمويني، بها نقص في الأوزان بمقدار 1200 جرام 1600 جرام في الباكت الواحد زنة 20 كيلو جرام، 100 كيلو جرام سكر تمويني، معبأة داخل عبوات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه وتشكل خطرًا على الصحة العامة، قدرت بقيمة مالية 35700 جنيه تمهيدًا لتوزيعه على المجمعات الإستهلاكية والبدالين التموينين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية والمتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة على تعبئة سكر التموين المدعم مخالفًا شروط التعاقد مخزن بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.



ونجحت الجهود في ضبط 2٫47 طن "جبن موتزريلا، لبن بودرة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي" ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الجبن الموتزريلا بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، وضبط 2٫5 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لإدخالها في عملية تصنيع المخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.



وضبط 9000 عبوة "عصائر" يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج العصائر بدون ترخيص بمحافظة الغربية، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، بمحافظة الجيزة لإستيلائه على 433٫500 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء، وضبط 18200 قطعة مستلزمات طبية"كمامة، جوانتي، قلم أنسولين" غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.


كما تم ضبط 21282 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "مطهر طبي، كمامة، قسطرة، جوانتي، كانويلا" غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

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