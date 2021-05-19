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زيدان لم يقرر وجهته في الموسم المقبل حتى الآن

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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لم يقرر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، وجهته في الموسم المقبل حتى الآن.

وأشارت العديد من التقارير أن زيدان قرر الرحيل بنهاية الموسم، وأنه اجتمع بلاعبي الميرنجي وأبلغهم بموقفه النهائية ، وهو ما نفي زيدان في تصريحات سابقة حيث قال " ليس من الطبيعي أن أجتمع مع اللاعبين و أبلغهم بهذا القرار ومازال في الموسم مستمر".

وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، ان زيدان تلقى اتصالات من يوفنتوس، بشأن تدريب الفريق في الموسم المقبل، خلفًا لأندريا بيرلو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن زيدان لم يرد بعد على عرض يوفنتوس، لأنه يرغب في حسم موقفه أولًا مع ريال مدريد.

ويرتبط زيدان صاحب الـ48 عامًا، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022، وفي حالة رحيله يتجه الفرنسي زين الدين زيدان إلي فسخ التعاقد مع النادي الملكي ريال مدريد .

يذكر أن ماسيمليانو أليجري، المدرب الأسبق ليوفنتوس، مرشح أيضًا لقيادة الفريق خلال الموسم القادم.

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