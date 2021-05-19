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اقتصادية النواب : دعم "الاوقاف "حياة كريمة ب 300 مليون جنيه دليل علي حسن إدارة أموال الوقف

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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قال النائب محمد علي عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن الدعم  الكبير الذي قدمته وزارة الاوقاف لمبادرة حياة كريمة، لتطوير القري الأكثر  فقرا  دليل علي حسن ادارتها لاموال هيئة الوقف.


وقال عبدالحميد ، في  بيان صحفي اليوم ، إن وزارة الاوقاف خصصت  300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقراً والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.


واوضح عبدالحميد ، أن وزير الاوقاف نجح في وضع خطة زمنية لتعظيم موارد هيئة الاوقاف ، والتي بدأت تتحقق نتائجها علي ارض الواقع حاليا ، لافتا الي ان الهيئة نجحت في تحقيق انجازات لم تحدث منذ تاريخها الممتد حتي الآن وذلك بعد ما قفزت الايرادات الي أكثر من مليار و600 مليون جنيه .

وأشاد بحسن ادارة المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الاوقاف الجديد لاصول الوقف مشير الي انه يمتاز بالمرونة في اتخاذ القرار والحسم الشديد في مواجهة كل من يريد العبث باموال الوقف .

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هيئة الوقف مجلس النواب عضو اللجنة الاقتصادية النائب محمد علي عبدالحميد

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