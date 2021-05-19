Advertisements
اقتصادية النواب : دعم "الاوقاف "حياة كريمة ب 300 مليون جنيه دليل علي حسن إدارة أموال الوقف
الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:32 م
محمد المسلمي
Advertisements
قال النائب محمد علي عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن الدعم الكبير الذي قدمته وزارة الاوقاف لمبادرة حياة كريمة، لتطوير القري الأكثر فقرا دليل علي حسن ادارتها لاموال هيئة الوقف.
وقال عبدالحميد ، في بيان صحفي اليوم ، إن وزارة الاوقاف خصصت 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقراً والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.
واوضح عبدالحميد ، أن وزير الاوقاف نجح في وضع خطة زمنية لتعظيم موارد هيئة الاوقاف ، والتي بدأت تتحقق نتائجها علي ارض الواقع حاليا ، لافتا الي ان الهيئة نجحت في تحقيق انجازات لم تحدث منذ تاريخها الممتد حتي الآن وذلك بعد ما قفزت الايرادات الي أكثر من مليار و600 مليون جنيه .
وأشاد بحسن ادارة المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الاوقاف الجديد لاصول الوقف مشير الي انه يمتاز بالمرونة في اتخاذ القرار والحسم الشديد في مواجهة كل من يريد العبث باموال الوقف .
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements