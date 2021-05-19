وزير القوى العاملة يكرم مدير مكتب القاهرة لبرنامج الأغذية العالمي

أهدى محمد سعفان وزير القوى العاملة، مانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب القاهرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هدية تذكارية تعبيرًا عن مشاعر الحب الصادقة التي تربط بين الوزارة والبرنامج، والتي رسخت مفاهيم الاحترام والتقدير الملموس بين الطرفين، وتقديرا لما ما بذله من جهد خلال فترة عمله مديرا لمكتب البرنامج بالقاهرة، شاكرًا له الأعمال التي شارك فيها البرنامج مع الوزارة لخدمة الدولة المصرية.





وهنأ الوزير "مانجستاب" على توليه منصب المدير الإقليمي لمكتب برنامج الأغذية العالمي بجنوب أفريقيا، متمنيًا له دوام التوفيق في منصبه الجديد، مشيدا بكل الجهود التي قام بها والتي حرص فيها على أداء العمل بتميز داخل الدولة المصرية مع العديد من الجهات الحكومية، والتي سيتردد صداها ويحصد نتائجها في المستقبل، مقدمًا له جزيل الشكر باسم جميع العاملين بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات، وباسم كل مواطن مصري يحصل على استفادة من تلك الأنشطة التي قدمها البرنامج.





من جانبه أوضح "مانجستاب" أنه خلال فترة عمله كمدير لمكتب البرنامج في مصر على مدار 7 سنوات، كانت مصر بالنسبة له بلده الثاني، وشعبها أهله وأصدقاؤه، عمل فيها كمساعد للحكومة والدولة المصرية لتسهيل أعمالها وتنفيذ خططها نحو التنمية، مؤكدا أن كل البرامج التي تمت والأعمال المشتركة بين البرنامج ووزارة القوى العاملة سوف تستمر، وستقوم الحكومة المصرية بدورها بمتابعة تنفيذها في مختلف مجالات التعاون فيما بين الطرفين، وتعميم التجربة المصرية ونشرها على دول العالم.



