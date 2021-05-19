Advertisements

وزير القوى العاملة يكرم مدير مكتب القاهرة لبرنامج الأغذية العالمي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أهدى محمد سعفان وزير القوى العاملة، مانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب القاهرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هدية تذكارية تعبيرًا عن مشاعر الحب الصادقة التي تربط بين الوزارة والبرنامج، والتي رسخت مفاهيم الاحترام والتقدير الملموس بين الطرفين، وتقديرا لما ما بذله من جهد خلال فترة عمله مديرا لمكتب البرنامج بالقاهرة، شاكرًا له الأعمال التي شارك فيها البرنامج مع الوزارة لخدمة الدولة المصرية.

وهنأ الوزير "مانجستاب" على توليه منصب المدير الإقليمي لمكتب برنامج الأغذية العالمي بجنوب أفريقيا، متمنيًا له دوام التوفيق في منصبه الجديد، مشيدا بكل الجهود التي قام بها والتي حرص فيها على أداء العمل بتميز داخل الدولة المصرية مع العديد من الجهات الحكومية، والتي سيتردد صداها ويحصد نتائجها في المستقبل، مقدمًا له جزيل الشكر باسم جميع العاملين بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات، وباسم كل مواطن مصري يحصل على استفادة من تلك الأنشطة التي قدمها البرنامج.

من جانبه أوضح "مانجستاب" أنه خلال فترة عمله كمدير لمكتب البرنامج في مصر على مدار 7 سنوات، كانت مصر بالنسبة له بلده الثاني، وشعبها أهله وأصدقاؤه، عمل فيها كمساعد للحكومة والدولة المصرية لتسهيل أعمالها وتنفيذ خططها نحو التنمية، مؤكدا أن كل البرامج التي تمت والأعمال المشتركة بين البرنامج ووزارة القوى العاملة سوف تستمر، وستقوم الحكومة المصرية بدورها بمتابعة تنفيذها في مختلف مجالات التعاون فيما بين الطرفين، وتعميم التجربة المصرية ونشرها على دول العالم.

حضر التكريم إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وآلاء الزهيري مسئول علاقات البرنامج مع الجهات الحكومية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 5 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 20 ساعة

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ نصف ساعة

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن العروض المقدمة لـ والتر بواليا للرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

صلاح محسن يتلقى عرضا جديدا

منذ حوالي 5 ساعات

جدول مواعيد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

10:39 ص

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

08:07 ص

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

الكشف عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة كومان في برشلونة

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله