لعدم حضور المحامي.. تأجيل المرافعة بإعادة محاكمة متهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

قررت اليوم الأربعاء الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الوهاب علي العبادي صادر ضده حكم مؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 5 يونيو المقبل لعدم حضور محامي المتهم.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.





والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.





كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.



