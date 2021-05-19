برشلونة يستعد للتضحية بأربعة لاعبين في صفوفه خلال الانتقالات الصيفية

أصبح نادي برشلونة الإسباني مستعدادًا للتضحية بأربعة لاعبين بارزين في صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الرباعي سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان خرجوا من قائمة اللاعبين المحصنين في برشلونة.





وتابعت الصحيفة، أن بعض المقربين من خوان لابورتا رئيس برشلونة، أبلغوه أن الجماهير ستنقلب عليه، إذا لم يجد حلًة مع اللاعبين الكبار الذين لا يقدمون الأداء المنتظر في الملعب.





وأشارت الصحيفة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس ضمن هذه القائمة، والرئيس سيجدد له بأي ثمن، لأنه مهم على المستوى الرياضي والتسويقي.





وأوضحت الصحيفة، أن لابورتا سيجلس مع الرباعي لتحليل وضعه وما يحصل عليه من أموال، وسيطلب من اللاعبين خفض رواتبهم أو إيجاد حل لتسهيل رحيلهم عن البلوجرانا، نهاية الموسم الجاري.



