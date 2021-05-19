9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وأبرزها إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار" والموافقة على تقرير الحد الأدني للأجور للعاملين بأجهزة الدولة.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي:





1-الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار".





ونصّت المادة الأولى من القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.





2- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء فرع "جامعة السويس" بمدينة "أبورديس" بمحافظة جنوب سيناء، على مساحة 50 فدانا، يضم أربع كليات هي: التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء، وحتى يتسنى توفير فرص التعليم العالي لأبناء المحافظة، بحيث تكون هذه الجامعة مستقبلا نواة لإنشاء جامعة مستقلة بمحافظة جنوب سيناء، لتعمل جنبا إلى جنب مع "جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية" لخدمة أبناء المحافظة، وبما يسهم في تحقيق التنمية البشرية والمساعدة في إحداث نقلة حضارية وثقافية لأبناء المحافظة، وتخريج كوادر من التخصصات المختلفة تلبي احتياجاتها.





3- الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.





ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف العامل، بدءًا من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.





4- اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة المنوفية التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية "زوير"، مركز شبين الكوم، إلى إحدى المواطنات بغرض إقامة مصنع تصنيع شنط بلاستيك صديق للبيئة، ومقص تقطيع رول بلاستيك ومطبعة 4 لون عرض 8 سم، وتأتي الموافقة استكمالا لمساحة أرض أخرى مشتراة من محافظة المنوفية لإقامة المشروع المُشار إليه، وذلك بما يسهم في تشغيل عدد من الخريجين.





5- وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على التصرف بالبيع إلى شاغلي بعض قطع الأراضي والمقيمين عليها من "حسنى النية"، والتي تدخل ضمن أراضي الـ (76) فدانا الكائنة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.





6- أصدر رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على شراء جهاز قياس انحلال الانبعاث الفلوريسيني والثابت في المنطقة المرئية وتحت الحمراء، وكذا شراء فرن سنترة ميكرووفي عالي الحرارة (1800م5)، وذلك لصالح كلية العلوم، جامعة عين شمس.





7- الموافقة على قيام محافظة القاهرة، ممثلة في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاقد مع شركتين متخصصتين في الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات، وذلك لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة في كل من المنطقتين الغربية والشرقية.





8- أعلن رئيس مجلس الوزراء أيضا الموافقة على استصدار قرار بتسجيل الأراضي محل مبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.



