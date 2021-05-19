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‎نقيب المحامين يعلن دعمه وتأييده لمبادرات رئيس الجمهورية اتجاه القضية الفلسطينية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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عبر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن تأييده ودعمه للمبادرات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية في قضية الاعتداء على القدس وعلى المسجد الأقصى، ووقت الصلاة فيه، وموجات الاعتداء والتدمير التي طالت قطاع غزة.

وتابع: بكل التقدير والفهم والعرفان، تابعت المبادرات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية، فى قضية الاعتداء على القدس وعلى المسجد الأقصى، ووقت الصلاة فيه، وموجات الاعتداء والتدمير التى طالت قطاع غزة، ووسط سلبية تفشت في العالم، وسكوت على ما لا يسكت عليه، خرج السيد الرئيس بمبادرات متعددة الجوانب، أولها أن ثوابت مصر لا ولن تتغير، وأن قيامها برسالتها وواجباتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى بخاصة، والقضايا العربية بعامة، التزام مقدس تلتزم به مصر، وهى من أجله أعلنت موقفها للعالم وللمعتدي.

وواصل: الأوضاع في فلسطين، يتوجب وقف العدوان من ناحية، وتبنى الحل الشامل للقضية، ولم تتوقف المبادرة الرئاسية عند هذا الحد، فإذا الرئيس يبادر بتخصيص خمسمائة مليون دولار لإعادة إعمار غزة، ويكلف الشركات المصرية ذات الامكانيات العالية فى التعمير، للمساهمة الفاعلة فى هذا الاعمار، والذي واكبه مباردة ثالثه، بإقامة جسر جوى ينقل إلى غزة ومواطنيها أطنانًا من المعونات الطبية والعلاجية، هذه هي مصر تعيش فينا ونعيش فيها من أجلها، نحمد للسيد الرئيس مبادراته، ونؤيده وندعمه بكل ما نملك من قوة وامكانيات.. ومن اخلاص وفداء، يقدم العام على الدوام على الخاص، ويقتدى بهذه المثل العليا التي يقدمها السيد الرئيس في الدفاع عن المصير.

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