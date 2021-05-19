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مصرع مسن بحادث دهس سيارة طائشة بطريق "بورسعيد_ الإسماعيلية"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبلت مستشفى الزهور المركزي، اليوم الاربعاء، جثة بإدعاء تصادم سيارة مسرعة أثناء عبوره للطريق السريع بورسعيد الاسماعيلية أدت لوفاته فى الحال.


وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية، بلاغ يفيد بمصرع مسن بحادث تصادم بسيارة مسرعة أثناء عبوره للطريق السريع بورسعيد الاسماعيلية.

صرح "ايمن جابر" مسئول طوارئ بورسعيد 'للفجر'، بوصول المذكور محمد محمد ابراهيم ويبلغ من العمر ٦٥عام بواسطة الإسعاف جثة هامده.

تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.

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