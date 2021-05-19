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فحص 103597 طفل رضيع بكفر الشيخ ضمن مبادرة "السمعيات"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنهم مستمرون في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري.

وأضافت سلام، أن محافظة كفرالشيخ تحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة، موضحة أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1149 طفل خلال الأسبوع الماضي حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 103597 طفل.

فيما أعلنت مديرية الشئون الصحية، فحص 30661 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ انطلاق المبادرة في نوفمبر الماضي

وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلي أن أعلى عدد من السيدات التي تم فحصهم تم تسجيله في مركز دسوق حيث تم فحص 4654 سيدة، تلاه مركز كفرالشيخ بعدد 4208 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 3669 سيدة تم فحصها.

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