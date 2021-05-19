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زراعة بني سويف: توريد 329 ألف طن بنجر سكر إنتاجية 20 ألف فدانًا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت مديرية الزراعة ببني سويف، عن توريد 328 ألف و903 طن من محصول بنجر السكر، إنتاجية 19 ألف و676 فدانًا، لمصنع شركة الفيوم لصناعة السكر، منذ بداية موسم التوريد في 11 فبراير وحتى 10 مايو الجاري.

وحصلنا على بيان يوضح مساحات وكميات محصول بنجر السكر ومتوسط إنتاجية الفدان، موسم 20202021 عن الفترة من 11 فبراير وحتى 10 مايو الجاري، على مستوى مراكز محافظة بني سويف.

وأشار البيان، إلى أن مساحة الأرض الزراعية المنزرعة ببنجر السكر على مستوى مراكز المحافظة بلغت 36 ألف فدانًا، تم جني مساحة 19 ألف و676 فدانًا، بإنتاجية بلغت 328 ألف و903 طن، بمتوسط إنتاج 16.7 طن للفدان الواحد.
زراعة بني سويف: توريد 329 ألف طن بنجر سكر إنتاجية 20 ألف فدانًا
زراعة بني سويف: توريد 329 ألف طن بنجر سكر إنتاجية 20 ألف فدانًا

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