Advertisements

الحكومة توافق على قرار لرئيس الجمهورية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار".

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ويهدف إنشاء الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة من ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وأشارت المادة الرابعة من القرار إلى أن الجامعة تتكون من كليات: العلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، وإدارة الأعمال والاقتصاد، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والفنون، والتكنولوجيا الحديثة، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وحدد القرار آليات تشكيل مجلس أمناء الجامعة واختصاصاته، وكذلك مجلس الجامعة، ومجالس الكليات واختصاصاتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي الحكومة

أخبار تهمك

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ 33 دقيقة

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 13 ساعة

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ثلث ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ نصف ساعة

وزارة الطيران تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

منذ 11 دقائق

الكشف عن العروض المقدمة لـ والتر بواليا للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:21 م

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:19 م

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

08:07 ص

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله