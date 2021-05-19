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ننشر أقوال مسن ضحية الأعتداء بالضرب داخل منزله بالسيدة زينب

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة السيدة زينب، حبس سيدة وسائق بتهمة التعدي علي مسن وإصابته بجروح خطيرة وسرقة منزله، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين الإجرامي.

وأستمعت النيابة لأقوال المجني عليه حيث قال بأنه حال يقيم بمفرده داخل الشقة سكنه منذ وفاة زوجته من سنوات، وقامت إحدى السيدات بالطرق على باب الشقة، ولدى قيامه بفتح الباب قامت باستجدائه وطلبت منه مبلغ مالى، وأثناء ذلك فوجئ بقيام آخر بدفعه داخل الشقة والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، وقاما بكتم أنفاسه باستخدام وسادة تحصلا عليها من داخل الشقة سكنه، وعقب إفاقته اكتشف سرقة، شاشة - هاتف محمول - مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية

بدأت الواقعة بتبلغ قسم شرطة السيدة زينب، من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بالكشف الفني عليها تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص وحيازة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية ) يعمل عليها كسائق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها بالاشتراك مع (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن (الجيزة – القليوبية) تم استهدافهما وأمكن ضبط المتهم الأول حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وضبط المتهمة الثانية بمسكنها، وبمواجهتهما أقرت المتهمة الثانية بأنه نظرًا لمرورها بضائقة مالية وسابقة ترددها على المجنى عليه أكثر من مرة لاستجدائه والتحصيل منه على مبالغ مالية وعلمها بإقامته بمفرده، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته بالاشتراك مع المتهم الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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