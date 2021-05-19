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الرئيس الفلسطيني: لن نفرط بحقوق شعبنا وأمتنا وتحديدا في القدس

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:25 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
وكالات
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن لا أحد يمكن أن يقبل بالتخلي عن القدس.

 

وأضاف الرئيس الفلسطيني، في كلمته أمام البرلمان العربي: "لن نفرط بحقوق شعبنا وأمتنا وتحديدا في القدس".

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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