7 معلومات عن الموجة الحارة الحالية بمصر.. تستمر يومين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة، عددًا من المعلومات الهامة عن الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا، لتحذير المواطنين مما ترتب عليه تلك الموجة.





وفيما يلي يقدم "الفجر"، أبرز المعلومات عن الموجة الحارة التي تضرب البلاد وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المختصين:





- درجات الحرارة سوف ترتفع 5 درجات مئوية في القاهرة الكبرى والمحافظات خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين وتصل 42 درجة مئوية في بعض المحافظات على أن تعود مرة اخر إلي الانخفاض بداية من يوم السبت المقبل وتصل 32 درجة في القاهرة.





- حالة الطقس خلال ساعات الليل سيكون لطيف على القاهرة والجيزة، ومعتدل في محافظات جنوب الصعيد ومحافظة جنوب سيناء.





- طقس اليوم الأربعاء، شديد الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء، حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.





- طقس الخميس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة نهارًا، ومعتدل ليلًا، ومائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية ولطيف ليلا، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا.





- يشهد غدا الخميس، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





- طقس الجمعة شديد الحرارة نهارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ولطيف خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، معتدلا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.



