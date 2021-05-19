الحكومة توافق على قواعد الاستيراد والتصدير الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الموافقة على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





ووافق مجلس الوزراء على شراء جهاز قياس انحلال الانبعاث الفلوريسيني والثابت في المنطقة المرئية وتحت الحمراء، وكذا شراء فرن سنترة ميكرووفي عالي الحرارة (1800م5)، وذلك لصالح كلية العلوم، جامعة عين شمس.



