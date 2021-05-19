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الحكومة توافق على قواعد الاستيراد والتصدير الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:29 م
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الموافقة على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووافق مجلس الوزراء على شراء جهاز قياس انحلال الانبعاث الفلوريسيني والثابت في المنطقة المرئية وتحت الحمراء، وكذا شراء فرن سنترة ميكرووفي عالي الحرارة (1800م5)، وذلك لصالح كلية العلوم، جامعة عين شمس.
ووافق المجلس أيضا على قيام محافظة القاهرة، ممثلة في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاقد مع شركتين متخصصتين في الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات، وذلك لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة في كل من المنطقتين الغربية والشرقية، ووافق على استصدار قرار بتسجيل الأراضي محل مبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.
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