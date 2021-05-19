موسيقى ديزر على ساعات أبل بدون إنترنت



أعلنت منصة ديزر؛ خدمة بث الموسيقى العالمية؛ عن تحديث جديد مع عملاق شركات التكنولوجيا شركة أبل الأميركية.



وبمقدور المستخدم الآن إن ترك هاتفه في المنزل لم يعد يعني أنه لم يستطع الوصول لأغانيه المفضلة؛ فبفضل التحديث الجديد للتطبيق مع Apple Watch ، أصبح بإمكان عشاق الموسيقى الذين لديهم اشتراك مدفوع في خدمة بث الموسيقى العالمية Deezer تنزيل الموسيقى مباشرة إلى Apple Watch.



كل ما على المستخدم فعله هو اختيار قائمة التشغيل؛ سواء قائمة تشغيل تحريرية حالية ، أو قائمة تشغيل مخصصة أنشأها المستخدم من المقاطع الصوتية التي بحث عنها أو التي حددها في المفضلة؛ فبمجرد الانتهاء ، يمكنها تنزيلها على تطبيق Deezer على Apple Watch.



بمجرد اكتمال التنزيل ، يصبحون جاهزين للتشغيل؛ تسمح الوظيفة في التطبيق غير المتصل بتبديل قوائم التشغيل أو المفضلة التي تم تنزيلها بسهولة.



من السهل أيضًا إدارة المحتوى الذي تم تنزيله وحذفه في حالة الاحتياج إلى تفريغ بعض المساحة؛ إذا لم يكن متأكدًا من المقدار الذي يمكنك تنزيله ، فيمكنه دائمًا التحقق من سعة التخزين في تطبيق Apple watch على جهاز iPhone.



يمنحك تحديث التطبيق الجديد المرونة لإضافة أو إزالة قوائم التشغيل التي لم تعد ترغب في سماعها؛ كذلك مكافأة إضافية لمشتركي العائلة لدينا ، سيتمكن كل فرد من أفراد العائلة من تنزيل قوائم التشغيل والمفضلة من ملفات التعريف الفردية الخاصة بك.



ويضمن تطبيق Apple Watch الجديد أن يظل هاتفك في جيبك؛ حيث تتوفر ميزة التحكم عن بُعد لجميع مستخدمي Deezer وتتيح لك الوصول بسهولة إلى مسار Flow ، وهو مسار صوتي لا ينتهي يشغّل جميع المسارات التي تحبها ويساعدك على اكتشاف فنانين جدد؛ ويمكنك أيضًا تشغيل المفضلة وقوائم التشغيل والفنانين والألبومات والبودكاست.



بفضل الواجهة التي تم تجديدها ، أصبح تخطي المسار الذي تلعبه أو إرجاعه أو إيقافه مؤقتًا أسهل من أي وقت مضى.





من جهته قال نيكولاس بينوتو ، مدير حلول الشراكة في Deezer: "عندما قمنا بتحديث تطبيق Apple Watch الجديد ، أردنا أن يتمتع مستخدمينا بتجربة سهلة وخالية من المتاعب. تمنح قوائم التشغيل القابلة للتنزيل عشاق الموسيقى راحة البال للاستماع إليها كما يحلو لهم والاستمتاع بساعة Apple Watch المريحة من معصمهم ".



يتوفر تطبيق Apple Watch المحدث من Deezer في جميع أنحاء العالم لجميع مشتركي Deezer باستخدام أحدث برامج Apple Watch.



* تحتوي ساعات Apple Series 6 و 5 على مساحة ذاكرة تبلغ 32 جيجابايت وستحتاج إلى التأكد من توفر مساحة خالية على Apple Watch لتنزيل المحتوى.