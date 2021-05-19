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إنشاء مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية باستثمارات ١٥ مليون دولار ببورسعيد

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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اعلن محافظ بورسعيد،اليوم الاربعاء،عن انشاء
مصنع الغازات الصناعية والطبية باستمثارات ١٥ مليون دولار إنتاج أكسجين ونتروجين وارجون وجميع انواع الغازات الطبية والصناعية علي مساحة ١٠الاف، دعم القطاع الطبي والصحي علي مستوي المحافظة والجمهور والقطاع الصناعي المتضرر من نقص الأكسجين.

واضاف المحافظات المصنع يساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.

يعد المصنع الثالث لدى الشركة في مجال إنتاج الغازات الطبية والصناعية، وذلك وسط تعاظم أهمية منتجات هذه المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلي منها وأهمها الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية خاصة في ظل التزايد المستمر على المنتج المتميز الخاص بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، هذا فضلًا عن أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصًة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وعن الطاقة الإنتاجية لمصنع الغازات الطبية والصناعية، بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه.

وأكد مدير مشروعات الخدمة الوطنية، أنها تبلغ بنحو ٢٢٠٠ م٣ في الساعة من الأكسجين و٩٠٠ م٣ ساعة من النيتروجين وحوالي ١٠٠ م٣ في ساعة من غاز الأرجون.

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