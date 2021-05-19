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رفع جلسة محاكمة سفاح الجيزة بتهمة قتل زوجته للمداولة وإصدار القرار

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة 27 بمحكمة جنايات الجيزة مجمع محاكم الكيلو 10 ونص بأكتوبر، رفع جلسة محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"؛ في اتهامه بقتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا، عمدًا مع سبق الاصرار والترصد.. وذلك للمداولة وإصدار القرار


تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد على يونس وعضوية المستشارين وائل ادريس ويحيي عادل صادق.


وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك. 


وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.


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