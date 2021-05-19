أحلام تطالب جمهورها بالدعاء لنجلها بعد تعرضه لوعكة صحية







نشرت الفنانة الإمارتية أحلام، صورتين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، كانت الصورة لإبنها بعد تعرضه لوعكة صحية.



وعلقت أحلام على الصور قائلة:"جعلك يا رب في فرح وسعادة وسنينك سعيدة يا رب، وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الأرض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخورة فيك الحمد لله على نعمه فاهد ⁧‫احبك".





تفاعلت أحلام مع جمهورها وطمأنتهم على نجلها ، فقالت في تعليق :"الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر" .