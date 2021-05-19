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وزيرة الصحة: إرسال 65 طن مساعدات طبية لفلسطين تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن زيارتها لتفقد المخازن والورش العامة التابعة لإدارة التموين الطبي، تهدف لتقديم الشكر لقيادات التموين الطبي، تحت رئاسة اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، ومحمد رمضان مدير التموين الطبي.

وأضافت "هالة زايد"، خلال حوارها مع مراسل الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تهدف أيضًا للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية ودوام الاستعداد لأي احتياجات داخلية أو خارجية، موضحة أنه خلال 24 ساعة تم تحضير 65 طن من أكثر من 200 صنف تم طلبه من الجانب الفلسطيني لمؤازرة الشعب الفلسطيني تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنه منذ أيام تم إرسال 30 طن مساعدات طبية للهند، وهناك شحنات طبية يتم ارسالها أسبوعيا لليبيا ولبنان والعراق واليمن و22 دولة إفريقية أثناء الجائحة.

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