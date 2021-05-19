Advertisements

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
Advertisements
استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل ثنائي الفريق نهاية الموسم الحالي.

وتراجع مستوى حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا هذا الموسم، ولم يظهرا بشكل مقنع مما قرر موسيماني يطالب إدارة الكرة بالمارد الأحمر يطالب برحيل الثنائي خلال الميركاتو القادم.

ومن المفترض أن يحسم الأهلي صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة، بعد أن طلب موسيماني التعاقد مع صفقتين في الهجوم على الأقل لتدعيم الخط الأمامي للأهلي في الموسم القادم.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات اياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

وزارة الطيران تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

منذ ربع ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 6 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 13 ساعة

9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ 38 دقيقة

الكشف عن العروض المقدمة لـ والتر بواليا للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 21 ساعة

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:21 م

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:19 م

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

08:07 ص

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله