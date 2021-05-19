موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل ثنائي الفريق نهاية الموسم الحالي.





وتراجع مستوى حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا هذا الموسم، ولم يظهرا بشكل مقنع مما قرر موسيماني يطالب إدارة الكرة بالمارد الأحمر يطالب برحيل الثنائي خلال الميركاتو القادم.





ومن المفترض أن يحسم الأهلي صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة، بعد أن طلب موسيماني التعاقد مع صفقتين في الهجوم على الأقل لتدعيم الخط الأمامي للأهلي في الموسم القادم.





ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات اياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



