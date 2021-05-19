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بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة التابعة للإدارة التعليمية بمركز الفشن جنوب المحافظة، إعتبارًا من العام الدراسي الجديد 20212022 وذلك بعد رفع كفائتها.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيلة وزارة التربية والتعليم الجهود والإجراءات التي نفذتها المديرية بشأن تأهيل ورفع كفاءة مدرسة التربية الخاصة بمدينة الفشن، والتي من المقرر إعادة تشغيلها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد 20212022م، وذلك بعد إعادة الطلاب الذين كان قد تم نقلهم إلى مدرسة النصر الإبتدائية في عام 2012 بعد إخلاء المدرسة ودخولها خطة التطوير ورفع الكفاءة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي تضمن الإشارة إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من أعمال تأهيل وتطوير ورفع كفاءة المدرسة التي تم إنشاؤها منذ 2002م، وتستوعب 139 طالبًا وطالبا موزعين على 16 فصلا دراسيا بواقع "فصلين تهيئة و12 ابتدائي "فكرى وصم" و6 فصول إعدادى مهنى وفصلين تلمذة و3 فصول للثانوي".

واشارت وكيلة الوزارة إلى أنه قد تفقد"صباح اليوم" المدرسة لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، حيث نوهت عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتسريع وتيرة العمل واستغلال العطلة الصيفية لسرعة الانتهاء من الأعمال قبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كاف.
بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)
بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)
بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)
بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)
بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)
بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)
بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)
بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)
بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)
بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)
بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)
بعد رفع كفائتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن (صور)

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