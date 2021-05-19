هالاند يحسم مستقبله ويصدم كبار أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني حسم مستقبله في الموسم المقبل ووجه صدمة للأندية الكبرى في أوروبا التي تطمح في التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن هالاند يحظى باهتمام ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا بالإضافة إلى قطبي مانشستر وتشيلسي في إنجلترا.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هالاند لا يمانع البقاء مع بروسيا دورتموند لموسم آخر وذلك عقب حسم الفريق الألماني تأهله بشكل رسمي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بروسيا دورتموند كان مهددًا ببيع عدد من نجومه إذا فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هالاند رفض فكرة اللعب في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل عقب تدهور نتائج بروسيا دورتموند في الموسم الحالي وخروجه من المربع الذهبي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مكافآت التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ستجعل بروسيا دورتموند غير مجبر على بيع أي لاعب في صفوفه ولا يتعلق الأمر بهالاند فقط.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند صرح عقب التأهل لدوري أبطال أوروبا: "أنا متأكد من استمرار هالاند".



