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بعد إعلان إعتزاله...تعرف على الأعمال التي جمعت مجدي صبحي بشقيقه محمد صبحي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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أعلن الفنان مجدي صبحي، اعتزاله مجال الفن نهائيا ، حيث نشر منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .



قال مجدي صبحي، أنه من الأسباب التي دفعته للإعتزال، إنه لا يشبه ما يقدم حاليا في الفن، سنعرض بعض الأعمال التي شاركه فيها شقيقه الفنان محمد صبحي.



 
شارك  الفنان مجدي صبحي شقيقه الفنان محمد صبحى فى الكثير من الأعمال الفنية ومنها "مسلسلات يوميات ونيس وفارس بلا جواد وأنا وهؤلاء، و رجل غني فقير جدا ، كارمن ، ماما امريكا".



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