الداخلية الألمانية تحظر 3 جمعيات متهمة بالتبرع لحزب الله

حظرت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، 3 جمعيات متهمة بالتبرع لحزب الله، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.

هذا وصنفت السلطات الألمانية "حزب الله" منظمة إرهابية، وحظرت أنشطتها وبدأت في ملاحقة أعضائها بعد التمدد الكبير على أراضيها ما بات يشكل هاجساً أمنياً خطيراً، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".

وحظر ميليشيات "حزب الله" على أجندة الحكومة الألمانية منذ العام الماضي، بعد تقارير استخباراتية تحدثت عن وجود أكثر من ألف شخص تابع للتنظيم معظمهم عناصر متطرفة ومشبوهة تعمل في الخفاء لجمع التبرعات لصالح التنظيم، ما يهدد أمن واستقرار الدولة الألمانية.