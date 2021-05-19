تحرك برلماني بشأن إنقطاع مياه الشرب وتلوثها بعدة مدن في محافظة كفر الشيخ







تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن إنقطاع مياه الشرب وتلوثها بعدة مدن في محافظة كفر الشيخ وعلى رأسها مدينة مطوبس وفوه ودسوق.



واكدت ابو السعد، خلال طلب الاحاطة، على ان تشهد مدينة مطوبس وفوه ودسوق انقطاع مياه الشرب عن المنازل فى العديد من المناطق الكائنة بهم يتجاوز أحيانًا 3 أيام متواصلة، حيث ينتظر أهالي مدينة مطوبس وفوه ودسوق بفارغ الصبر قدوم المياه على مدار اليوم، إلا انهم تفاجئوا بأزمة لا تقل شراسة وضراوة عن الأزمة المشار إليها ألا وهي تلوث المياة.







واوضحت ابو السعد، أن المياة بعد ان جاءت لمدة سويعات قبل الإنقطاع المحتمل أنها مختلطة بما يشبه " مياة الصرف الصحي " من ناحية الرائحة واللون، ونظرًا لغياب دور الجهات المعنية عن حل تلك الازمة المؤسفة فقد اضطر الأهالي لاستخدام تلك المياه الملوثة، فى كافة الأغراض المنزلية.



واكدت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اننا الان امام ازمتين طاحنتين، الأزمة الاولى هي أزمة أنسانية تتمثل في أنقطاع المياة لفترات طويلة بهذا الشكل الفج وعندما تأتي تكون ملوثة كليًا، والازمة الثانية هي أزمة صحية محتملة، حيث أنه مع إستمرار إضطرار الأهالي إستخدام تلك المياه بهذه الشاكلة قد يترتب عليه مضاعفات صحية وخيمة تضر بصحة وسلامة السادة المواطنين أهالي تلك المراكز بلا أدنى شك.



وطالبت النائبة الحكومة إتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الازمة بشكل جذري وعاجل، نظرًا لأن المياة تعتبر هي بمثابة شريان الحياة الأصيل بالنسبة للسادة المواطنين، خاصة في ظل حلول فصل الصيف وإرتفاع درجات الحرارة مؤخرًا بشكل ملحوظ، وهو ما يزيد من معدلات إستهلاك المياة اليومية.