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وزارة الطيران تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، أن الصورة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة هنا الزهد وهي جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، ليست طائرة مصرية وخارج المجال الجوي المصري.

وأضاف باسم في بيان صحفي، اليوم، الأربعاء، أن وزارة الطيران تواصلت مع الفنان أحمد فهمى زوج الفنانة هنا الزاهد الذى أفاد بأن هذه الرحلة علي متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلي سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل فى نطاق سلطة الطيران المدني المصري.

وشاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورتين لها من رحلة خارجية عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت هنا في صورة بجانب الطيار داخل طائرة خاصة، وفي الأخرى وهي أمام الطائرة، وذلك خلال قضاء عطلتها في إحدى الدول.

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