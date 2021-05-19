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فائض الميزان التجاري القطري يرتفع 19% في الربع الأول

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
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ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 39.9 مليار ريال.

وبحسب بيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري، فقد ارتفعت قيمة الصادارت ( السلع المحلية و إعادة التصدير)  خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 7.5% وصولا إلى 64 مليار ريال، بدعم من ارتفاع صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة، والمواد الكيماوية .

وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الفترة ذاتها ما قيمته 24  مليار ريال، بانخفاض نسبته 7.3% على أساس سنوي، وذلك بتأثير من انخفاض واردات الآلات ومعدات النقل بنسبة 15.3%، والمواد الخام غير الصالحة للأكل بنسبة 29.2%، و السلع المصنعة بنسبة 9.1%.

هذا وإستأثرت الدول الآسيوية على المرتبة الاولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول بنسبة 82% وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات بنسبة 40.7%.

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