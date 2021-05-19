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رفضت الزواج من خليجي.. ننشر صورة المتهم بقتل ابنته خنقا في الحوامدية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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حصلت الفجر على صورة السائق المتهم بقتل ابنته خنقا بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بقيام سائق ميكروباص أربعيني العمر، بقتل ابنته، داخل شقتهم بنطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.


وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد مروان مشرف مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد أحمد بدوي والنقيب هيثم رمضان والنقيب فاروق عبد القادر، وبالفحص والمعاينة، ومناقشة المتهم قرر قتله لابنته عمرها 17 سنة، لسوء سمعتها.


وأشارت أقوال شهود العيان، إلى كذب رواية الأب، وأن ابنته حسنة السمعة، موضحين أنه أرغمها على الزواج من رجل يحمل إحدى الجنسيات العربية، لكنها رفضت ذلك، مؤكدين أنه قبل الجريمة بعدة أيام تعدى على نجله بالضرب وأحدث إصابته بجرح غائر -30 غرزة- وأمس قتل ابنته.


وتمكنت القوات من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
رفضت الزواج من خليجي.. ننشر صورة المتهم بقتل ابنته خنقا في الحوامدية
رفضت الزواج من خليجي.. ننشر صورة المتهم بقتل ابنته خنقا في الحوامدية

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