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وزارة الطيران تكشف ملابسات عن وجود هنا الزاهد في كابينة طائرة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
منار داود
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أثارت الفنانة هنا الزاهد جدلًا كبيرًا بسبب ظهورها داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، حيث ظهرت وهي جالسة في محل مساعد قائد الطائرة، وأوضحت وزارة الطيران المدني أن هذه الواقعة لم تحدث على متن إحدى الطائرات المصرية.


وأصدرت وزارة الطيران بياناً لها، أوضحوا فيه أن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة الفنانة هنا الزاهد قد تم خارج المجال الجوي المصري.


وصرح باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام أن هذه الطائرة ليست طائرة مصرية وخارج المجال الجوي المصري، وقد تم التواصل مع الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد الذي أفاد أن هذه الرحلة على متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلى سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل فى نطاق سلطة الطيران المدني المصرى.

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