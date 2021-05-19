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الأسهم الأوروبية تتراجع اليوم الأربعاء

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
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تراجعت الأسهم الآوروبية الأربعاء 19 مايو، مقتفية أثر الهبوط في بورصة وول ستريت مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد الضغوط التضخمية، وهو ما يزيد من فرص التبكير بتشديد السياسة النقدية.

ونزل المؤشر Stoxx600 للأسهم الأوروبية 1.1% بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، ليجري تداوله دون أعلى مستوياته على الإطلاق بأقل من 2%. وتعرضت أسهم منطقة اليورو لضغوط مع ملامسة اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر، مما يرفع تكلفة الصادرات.

ونتيجة قفزة في أسعار الكهرباء والغاز والملابس والأحذية، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا لأكثر من مثليه في أبريل وفقا لبيانات صادرة اليوم.

ورغم توقع صناع القرار في البنك المركزي أن يكون الصعود مؤقتا، فإن المستثمرين يخشون أن يستمر صعود الأسعار لفترة طويلة، ما يدفع البنوك المركزية للتصدي لذلك بتشديد السياسة النقدية.

وأدى انخفاض أسعار السلع الأولية لتسجيل أسهم التعدين والنفط والغاز أكبر خسائر في أوروبا.

 

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