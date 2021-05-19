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المهرة البحرينية تعتذر بعد فيديو رقصها وتوجه رسالة هامة للبحرينيين

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:40 م
المهرة البحرينية
المهرة البحرينية
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فاجأت المهرة البحرينية متابعيها بنشرها لمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تعتذر للشعب البحريني وأهلها، بعد مقطع فيديو تم تداوله لها وهي ترقص ترحيباً بالسعوديين عقب سريان قرار فتح المنافذ البرية.

وقالت المهرة البحرينية في مقطع الفيديو الذي اعتذرت فيه عن رقصها لاستقبال السعوديين: "بم أني ست بحرينية مقيمة في البحرين، ومستقرة فيها، وجب علي الرد والاعتذار لجميع الشعب البحريني، لأربع سنوات ونصف مستقرة في البحرين، ما صدر مني شغلة أو حدث شي يزعل أهلي، وها المرة أنا زعلتهم  فوجب عليا الاعتذار".

وأضافت المهرة البحرينية: "تواصلت مع الكل  وبلغتهم اعتذاري في مكالمة هاتفية، قبل حتى ما أطلع في السناب، بنات ديرتي، بحب وجه لكم رسالة،  أنتو فخر لي، وانتوا خواتي، إذا ذليت  غلطت فأنتو  تنبهوني، شكراً لكم، كانت هي المرحبا لحق نفسي، وتعبير عن قبولنا بكل شي، اللي حصل غلطتي وين أمس وين نزلت العرض بمناسبة دخولهم البحرين، استنكروا وزعلوا مني، لأن أهلي زعلوا مني، وين الغلط! هو إني نزلت على السحة وزرفت، وهي يخالف عاداتنا وتقاليدنا في البحرين، اللي انا ما أعرف عنها،  أو ما كنت سمعت عنها من قبل،  فوجب علي اليوم إني أطلع وأعتذر منهم".

وبعد نشر مقطع فيديو اعتذار المهرة البحرينية، انهالت عليها التعليقات التي تباينت ما بين  تعليقات  مرحبة باعتذارها وأخرى مهاجمة لها، ومن بين التعليقات: "بيكفي شجاعتك إنك بتعتذري وما كابرتي، غيرك بتعتمد فيديوهاتهم على الرقص وما همهن اعتذار للجمهور"،  "بذمتكم هاي اعتذار في احد مايعرف العادات والتقاليد و نفترض الواحد مايعرف طيب مايعرف ان الرقص البنت في الشارع جدام الرياييل حرام و عيب و غلط"، "كانت حركه سخيفه و مالها داعي .. انا صدق استغربتها ما لها أي لازمة الحقيقة".

وجاء رقص المهرة البحرينية بعد إعلان مسؤولون في وزارة الداخلية السعودية، السماح للسفر خارج السعودية  وتفعيل قرار السفر عبر المنافذ البرية، حيث نص القرار على  اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة،  وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، وحفاظًا على الصحة العامة.

فقد تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة وفق  لمجموعة من الاشتراكات على رأسها أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عاماً. وأن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصناً أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19)، أ على ألا  يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة، كما استثنى  القرار الصادر من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية".

هذا القرار تسبب في حالة من السعادة ودفع المهرة البحرينية لاستقبال السعوديين على طريقتها ليورطها الأمر مع  أهلها وعدد كبير من مواطني البحرين، اللذين رفضوا سلوكها، موجهين لها اتهامات بالإساءة لنساء البحرين.

رقص المهرة البحرينية
يأتي اعتذار المهرة البحرينية عقب مقطع الفيديو الذي تم تداوله  والذي قامت فيه الفنانة الشهيرة برقص العرضة السعودية، ترحيباً بالسعوديين القادمين عند بداية جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية من ناحية الخبر، بدولة البحرين.

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رقص المهرة البحرينية المهرة البحرينية

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