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أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة هنا الزاهد، فيديو جديد لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات " انستجرام" ، علقت فيه عن الجدل الذي حدث أمس، بعدما نشرت صورتها بجوار الطيار داخل الكابينة.


فقالت هنا في الفيديو :"للناس اللي بتقول بتصور ازاي في الكابينة، الطايرة مفيهاش كابينة أصلا وزي ما أنتو شايفين في واحد قاعد جنب الطيار بيصور من السياح في تانزانية، وده طيران تنزاني، ومش ممنوع هنا تقعد جنب الطيار".


شاركت هنا الزاهد في سباق دراما رمضان ٢٠٢١، بمسلسل "النمر" أمام الفنان محمد إمام، وشاركهما البطولة كل من نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، حجاج عبدالعظيم وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

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