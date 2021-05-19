القبض على عاطل وزوجته لتصويرهما مقاطع إباحية ونشرها في الخانكة

تمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من القبض على عاطل وزوجته بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، لتصويرهما مقاطع وفيديوهات جنسية إباحية ونشرها عبر تطبيق "Tanog"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





ووردت معلومات للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، من الإدارة العامة لمباحث الآداب يفيد إنشاء صفحة عبر تطبيق سوشيال ميديا لنشر مقاطع وفيديوهات جنسية.





وجرى بالتنسيق مع مباحث الإنترنت، وتبين أن منشئ الصفحة المدعو "س.م.م" 47 عامًا، كهربائي، وزوجتة "أ.م" 32 عامًا، ربة منزل، بقيامهما بإنشاء صفحة على موقع "تويتر" وتصوير فيديوهات ومقاطع جنسية وإباحية وبثها على تطبيق "Tango".





وبالانتقال والفحص تمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة من ضبط المتهمين وبحوزتهما أعضاء جسدية جنسية" ألعاب".



