Advertisements

القبض على عاطل وزوجته لتصويرهما مقاطع إباحية ونشرها في الخانكة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من القبض على عاطل وزوجته بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، لتصويرهما مقاطع وفيديوهات جنسية إباحية ونشرها عبر تطبيق "Tanog"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، من الإدارة العامة لمباحث الآداب يفيد إنشاء صفحة عبر تطبيق سوشيال ميديا لنشر مقاطع وفيديوهات جنسية.

وجرى بالتنسيق مع مباحث الإنترنت، وتبين أن منشئ الصفحة المدعو "س.م.م" 47 عامًا، كهربائي، وزوجتة "أ.م" 32 عامًا، ربة منزل، بقيامهما بإنشاء صفحة على موقع "تويتر" وتصوير فيديوهات ومقاطع جنسية وإباحية وبثها على تطبيق "Tango".

وبالانتقال والفحص تمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة من ضبط المتهمين وبحوزتهما أعضاء جسدية جنسية" ألعاب".

وبمواجهتهما اعترفا أمام العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بارتكابهما الواقعة من أجل التحصيل على مبالغ مالية عبر تطبيق فودافون، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ ساعتين

الكشف عن العروض المقدمة لـ والتر بواليا للرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ ساعة و 9 دقيقة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 22 ساعة

وزارة الطيران تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

منذ أقل من ساعة

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:53 م

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

01:21 م

وزارة الطيران تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

01:41 م

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله