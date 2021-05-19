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عامل يقتل جارته بطعنتين في المعادي.. والنيابة تجدد حبسه

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عامل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل جارته عقب نشوب مشاجرة مع زوجها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة، ووجود جثة لسيدة متوفية بمنطقة طرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان.

وتبين نشوب مشاجرة بين زوج المجني عليها وجاره، وعندما تدخلت للدفاع عن زوجها طعنها الجار طعنتين بسكين كانت بحوزته، أودت بحياتها.

وكشفت التحريات، أن المجني عليها سمعت مشادة كلامية وذهبت للمكان، وشاهدت تشابك بالأيدي، وقام العامل بطعنها، وأصاب زوجها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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