عامل يقتل جارته بطعنتين في المعادي.. والنيابة تجدد حبسه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عامل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل جارته عقب نشوب مشاجرة مع زوجها.





وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة، ووجود جثة لسيدة متوفية بمنطقة طرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان.





وتبين نشوب مشاجرة بين زوج المجني عليها وجاره، وعندما تدخلت للدفاع عن زوجها طعنها الجار طعنتين بسكين كانت بحوزته، أودت بحياتها.



