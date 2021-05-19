Advertisements

"أبو الغيط": علينا أن نوصل صوت الفلسطينيين للعالم أجمع (فيديو)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
توجه السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بالشكر للبرلمان العربي الذي سارع إلى عقد هذه الجلسة المهمة من حيث توقيتها ومغزاها والرسالة التي تحملها إلى العالم.

وقال "أبو الغيط"، خلال كلمته على هامش الجلسة الطارئة للبرلمان العربي لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، والمذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، إننا نترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحايا هجمات الاحتلال الوحشية، لافتًا إلى أن نصف الشهداء في غزة هم من النساء والأطفال بما يكشف نوعية المعايير الأخلاقية والقانونية التي يتبناها الجيش الإسرائيلي الذى طالما أشاع في العالم أنه من أكثر جيوش العالم التزامًا بالقانون الإنساني وأخلاقيات الحرب.

وتابع أمين الجامعة العربية، أنه رغم ما نشعر به من ألم لهذه الدماء التي تراق وهذه الأرواح التي تزهق، لكننا أيضًا نشعر بالفخر، ويحق لكل فلسطيني أن يرفع رأسه في كبرياء وعزة؛ لأنه أظهر للعالم بالعمل لا بالكلام وبالنضال لا بالهتاف أن صموده على أرضه وتشبثه بتراب الوطن أغلى عنده من الحياة نفسها.

وأكد "أبو الغيط"، أننا أمام لحظة نادرة في هذا تاريخ الصراع الطويل، فبعد أن ملأ الاحتلال الدنيا بأكاذيبه ورواياته التي جعلت من الضحية جلادًا ومن الشعب المحتل ممارسًا للعنف والإرهاب، تظهر حقيقة الوضع ساطعة بكل ما تنطوي عليه من قبح وبشاعة، وهي شعب محتل يعيش تحت نظام للفصل العنصري، وحكومة احتلال تفرض نظامًا ممنهجًا للتطهير العرقي.

وأردف، أن من واجبنا جميعًا أن نوصل الصوت الفلسطيني للعالم في هذه اللحظة النادرة التي تهيأت فيها الآذان لسماع صوت الحق، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال منعت إقامة الشعائر بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان أقدس الشهور، بل واقتحمت باحات الأقصى ضاربة عرض الحائط بما يسمى بالوضع القائم في المدينة في محاولة لتغيير القواعد المستقرة منذ زمن في الأماكن المقدسة بالمدينة، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وباحاته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلسطين بوابة الفجر الفجر الجامعة العربية ابو الغيط

أخبار تهمك

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ 38 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ ساعة و 10 دقيقة

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 6 ساعات

وزارة الطيران تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 13 ساعة

9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ ساعة و 12 دقيقة

الكشف عن العروض المقدمة لـ والتر بواليا للرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

الكشف عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ ساعتين

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:53 م

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

01:21 م

وزارة الطيران تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

01:41 م

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله