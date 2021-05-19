"أبو الغيط": علينا أن نوصل صوت الفلسطينيين للعالم أجمع (فيديو)

توجه السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بالشكر للبرلمان العربي الذي سارع إلى عقد هذه الجلسة المهمة من حيث توقيتها ومغزاها والرسالة التي تحملها إلى العالم.





وقال "أبو الغيط"، خلال كلمته على هامش الجلسة الطارئة للبرلمان العربي لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، والمذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، إننا نترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحايا هجمات الاحتلال الوحشية، لافتًا إلى أن نصف الشهداء في غزة هم من النساء والأطفال بما يكشف نوعية المعايير الأخلاقية والقانونية التي يتبناها الجيش الإسرائيلي الذى طالما أشاع في العالم أنه من أكثر جيوش العالم التزامًا بالقانون الإنساني وأخلاقيات الحرب.





وتابع أمين الجامعة العربية، أنه رغم ما نشعر به من ألم لهذه الدماء التي تراق وهذه الأرواح التي تزهق، لكننا أيضًا نشعر بالفخر، ويحق لكل فلسطيني أن يرفع رأسه في كبرياء وعزة؛ لأنه أظهر للعالم بالعمل لا بالكلام وبالنضال لا بالهتاف أن صموده على أرضه وتشبثه بتراب الوطن أغلى عنده من الحياة نفسها.





وأكد "أبو الغيط"، أننا أمام لحظة نادرة في هذا تاريخ الصراع الطويل، فبعد أن ملأ الاحتلال الدنيا بأكاذيبه ورواياته التي جعلت من الضحية جلادًا ومن الشعب المحتل ممارسًا للعنف والإرهاب، تظهر حقيقة الوضع ساطعة بكل ما تنطوي عليه من قبح وبشاعة، وهي شعب محتل يعيش تحت نظام للفصل العنصري، وحكومة احتلال تفرض نظامًا ممنهجًا للتطهير العرقي.



