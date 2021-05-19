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قتلى وجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي شمالي قطاع غزة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:58 م
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بمقتل فلسطيني وجرح 6 آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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