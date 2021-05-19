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موعد مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:59 م
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء نادي ارسنال نظيره نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن
المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة
مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي كريستال بالاس.
وتذاع
المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٣ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة
الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
ويحتل
فريق ارسنال المركز العاشر فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
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