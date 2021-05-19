Advertisements

موده الادهم تتوسل لقاضي الاتجار بالبشر خلال محاكمتها: "اعتبرني زي بنتك"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:57 م
موده الادهم
موده الادهم
Advertisements

انهارت موده الادهم، فتاة التيك توك، خلال جلسة محاكمتها وآخرين بتهمة الاتجار فى البشر، ووجهت حديثها إلى رئيس المحكمة، قائلة: "اعتبرني زي بنتك يا معالي الوزير أنا بريئة والله".

ودفع محامي موده الادهم بعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في حق موكلته، مطالبا ببراءتها مما نسب إليها.

كما دفع المحامي بعدم وجود ثمة دليل واحد في الأوراق يدين موكلته، وبانتفاء جريمة الاتجار بالبشر مع عدم وجود علاقة بين المتهمة الأولى موده الادهم والمتهمة التانية حنين حسام.

وقدم الدفاع حافظة مستندات تحوى على عدد من المحاضر تفيد بابتزاز موكلته من قبل مجموعة من الأشخاص.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، المقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة إلى حنين حسام "مخلي سبيلها" تهمة الاتجار في البشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و" واللتان لم يتجاوزا الـ18 عامًا وأخريات، بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن على مجموعة تسمى "لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

كما أسندت أمر الإحالة للمتهمة موده الادهم، بأن استخدمت الطفلة "ح. س" وشهرتها "ساندي، والطفل "ي. م" واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة استغلت كلا من الطفلين المجني عليهن تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديًا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة "ساندي" والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

كما استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر، بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة الآخرين، محمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، بأن اتفقوا بالاشتراك والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني، وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي "لايكي" ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موده الادهم محاكمة موده الادهم فتاة التيك التوك

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

وزارة الطيران تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

منذ ساعة الا ربع

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 5 ساعات

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

9 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ ساعة و 8 دقيقة

الكشف عن العروض المقدمة لـ والتر بواليا للرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ ساعة و 6 دقيقة

الكشف عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. الاتهامات الموجهة لمودة الأدهم وحنين حسام في تجارتهم بالبشر

لحضورهم من محبسهم.. تأجيل محاكمة مودة الادهم وحنين حسام و2 اخرين في تجارتهم بالبشر

حضور مودة الأدهم وغياب حنين حسام عن جلسة محاكمتهما في تجارتهم بالبشر

صراخ مودة الأدهم داخل قفص الاتهام قبل جلسة محاكمتها في التجارة بالبشر

مودة الأدهم لـ القاضي: أنا اترفدت من جامعتي وخسرت كل حاجة

وصول مودة الأدهم "فتاة التيك توك" و3 آخرين لجلسة محاكمتهم في قضية الاتجار بالبشر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:53 م

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

01:21 م

وزارة الطيران تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

01:41 م

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله