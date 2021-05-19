كارتيرون يفاجئ الجزيري

يتجه الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى منح فرصة كاملة إلى التونسي سيف الدين الجزيري، لقيادة هجوم الأبيض خلال الفترة المقبلة.





وأوضحت تقارير صحفية أن كارتيرون استقر على خوض المواجهات المقبلة، عن طريق الدفع برأس حربة صريح، وعدم الاعتماد على تواجد مهاجم وهمي.





وبات المحترف التونسى سيف الدين الجزيرى على رأس العناصر المرشحة لقيادة خط هجوم الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما كان قد خرج من حسابات كارتيرون، الذي تعرض لضغوطات لمنحه فرصة.



