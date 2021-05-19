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المستشار حنفي جبالي يستقبل رئيس برلمان زيمبابوي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه ‏اليوم الأربعاء، رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا والوفد المرافق له.‏

في مستهل اللقاء، رحب  المستشار الدكتور حنفي جبالي   برئيس البرلمان الزيمبابوي، مشيداً بالعلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً السعي للبناء عليها وتطويرها إلى آفاق أرحب مع الحرص على إجراء المزيد من المشاورات مع الأشقاء في زيمبابوي وتبادل الرؤى والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، رحب  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالسيد فورشيون شارومبيرا عضو برلمان زيمبابوي والمرشح لرئاسة البرلمان الإفريقي.

واستمع المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى برنامجه الانتخابي ورؤيته لرئاسة البرلمان الإفريقي.

كما استعرض المستشار الدكتور رئيــس مجلس النواب موقف مصر في المفاوضات الحالية الخاصة بسد النهضة، مؤكداً على أن مصر تريد التنمية للجانب الإثيوبي، إلا أن هناك تعنتاً واضحاً من الجانب الاثيوبي في الوصول لاتفاق قانوني وفني ملزم، ومشدداً على رفض مصر سياسة فرض الأمر الواقع وأية إجراءات أحادية خاصة بالملء الثاني للسد.

من جانبه، أعرب  جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي عن بالغ تقديره واعتزازه بتلك الزيارة، مشيداً بما لاقاه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال ومتطلعاً لتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء دور مصر الريادي في إفريقيا، كما طلب رئيس برلمان زيمبابوي دعم مصر لمرشح برلمان زيمبابوي لرئاسة البرلمان الإفريقي بانتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، المُقرر عقدها خلال الاجتماعات القادمة للبرلمان الإفريقي نهاية الشهر الجاري.

وفي ختام اللقاء اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له، في جولة داخل مبنى البرلمان، شملت  قاعة المجلس و المتحف واستمع الى شرح عن تاريخ الحياة النيابية في مصر والتي تمتد الى أكثر من 150 عاما.

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