تأجيل دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقي بدفع 5 ملايين جنيه

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، ضد الفنان شريف الدسوقي، بصفته وكيلًا عن شريف زلط "مدير إنتاج"، بإحدى شركات الإنتاج الفني، للمطالبة بدفع 5 ملايين جنيه لجلسة 26 مايو.



