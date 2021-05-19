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تأجيل دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقي بدفع 5 ملايين جنيه
الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:06 م
مـروة هيـكل
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قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، ضد الفنان شريف الدسوقي، بصفته وكيلًا عن شريف زلط "مدير إنتاج"، بإحدى شركات الإنتاج الفني، للمطالبة بدفع 5 ملايين جنيه لجلسة 26 مايو.
وتعود وقائع الدعوى إلى تعاقد المدعي مع الفنان شريف الدسوقي لأداء دور في مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020، ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره، إلا أن المدعي عليه أدلى بتصريحات في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرى مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» مدعيا أن مدير الإنتاج المدعي لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعي أضرار مادية وأدبية، مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.
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