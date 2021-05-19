سفاح الجيزة يطعن على أحكام إعدامه.. والدفاع: مفاجأة بعد إيداع تقرير الصحة النفسية

أوضح دفاع المتهم قذافي فراج عبد العاطي، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" بأنه قام بتقديم مذكرات الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة ضد موكله بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجته وشقيقتها وصديقه رضا.





وأشار أنه سوف تحدد جلسات نظر الطعن أمام محكمة النقض خلال الفترة القليلة المقبلة مؤكدًا أن سيكون هناك مفاجأة في حالة ثبوت مرض موكله نفسيا وإيداع تقرير بحالته بعد شهرين حيث سيتم إعادة جميع الأحكام والقضايا من بدايتها مرة أخرى.





وكانت قد قررت اليوم الدائرة 27 بمحكمة جنايات الجيزة مجمع محاكم الكيلو 10 ونص بأكتوبر، تأجيل محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"؛ في اتهامه بقتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.. وذلك لجلسة 23 سبتمبر المقبل لإيداعه مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وإعداد تقرير بحالته.





صدر القرار برئاسة المستشار أحمد على يونس وعضوية المستشارين وائل ادريس ويحيي عادل صادق.









وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.



