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ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو 0.6% في أبريل

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
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قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن التضخم في منطقة اليورو تسارع في أبريل نيسان بفعل زيادة حادة في تكاليف الطاقة والخدمات.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في 19 دول تتعامل باليورو ارتفع 0.6% على أساس شهري، وسجلت زيادة سنوية 1.6% ارتفاعا من 1.3% سنويا في مارس آذار.

ويريد البنك المركزي الأوروبي أن يقترب معدل التضخم من 2% على المدى المتوسط، لكنه حذر من أن وتيرة الصعود الأسرع ترجع بصفة أساسية لتأثير المقارنة بأسعار الطاقة المنخفضة جدا قبل عام.

وارتفعت أسعار الطاقة مثل النفط والغاز 10.4% على أساس سنوي في أبريل نيسان لتضيف 0.96 نقطة مئوية لرقم التضخم النهائي. وعلى الجانب الآخر، نزلت تكلفة الأغذية غير المصنعة، وهي مكون آخر شديد التقلب، 0.3% على أساس سنوي.

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التضخم في منطقة اليورو التضخم الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم

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