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أسهم اليابان تغلق منخفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
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أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الأربعاء مقتفية أثر نزول وول ستريت الليلة الماضية، فيما هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ تأثرت معنويات المستثمرين بفعل مخاوف ناجمة عن التراجع الاقتصادي بالبلاد نتيجة الجائحة.

ونزل المؤشر Nikkei بـ 1.28% ليغلق عند 28044.45 نقطة، فيما فقد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.66% ليسجل 1895.24 نقطة.

وأثارت قفزة في إصابات كوفيد-19 حالة من الفزع باليابان وسط عجز في الطواقم الطبية والأسرّة بالمستشفيات، مما دفع مؤسسة طبية كبيرة للدعوة إلى إلغاء أولمبياد طوكيو المقرر إقامته في يوليو تموز.

وتضررت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل قطاعي الآلات والورق، وسجلت أكبر خسائر بين 33 مؤشرا فرعيا في البورصة الرئيسية.

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