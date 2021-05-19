ابطال مسلسل "كوفيد 25" في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي





يستضيف الاعلامي عمرو الليثي في إحدى حلقات برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة "الحياة"، الفنان يوسف الشريف، وزوجته السيناريست إنجي علاء، والمخرج أحمد نادر جلال.



ونشر الإعلامي عمرو الليثي منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "انتظروا النجم يوسف الشريف و الكاتبة إنجي علاء و المخرج أحمد نادر جلال مع د عمرو الليثي قريبا في واحدٍ من الناس".



والجدير بالذكر أنَّ قصة مسلسل كوفيد 25، تنتمي إلى قصص الخيال العلمي والتشويق خلال الـ15 حلقة، وهو من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.