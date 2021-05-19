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وكالة الأونروا: نعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال أيام

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:18 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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قالت وكالة الأونروا، اليوم الأربعاء، إنها تعمل على إنشاء "ممر آمن" لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال أيام، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 119 قتيلا بينهم 31 طفلا و19 سيدة، و830 مصابا.

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 388 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 115 طفلا، و50 امرأة.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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قطاع غزه فلسطين ضحايا القصف الإسرائيلي الأونرا

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